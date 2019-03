Doloroso relato de Marcelo Polino sobre el proceso de adopción: "Vas a un hogar y los chicos te dicen 'llevame'"

Volvió PH Podemos Hablar para su tercera temporada y uno de los invitados en el debut de este año fue Marcelo Polino. El periodista contó cómo decidió echarse atrás en sus planes de adoptar debido a la burocracia que reina en el sistema e incluso confesó que tuvo reuniones con el presidente, Mauricio Macri, y el exvicepresidente Daniel Scioli por su búsqueda.

“Hablé una vez con Scioli y con Karina Rabolini, que me abrazó, lloraba y me dijo que me iban a llamar y nunca me llamaron. Después fui a Olivos, hablé con Macri y también me dijo que se iban a comunicar conmigo y nunca lo hicieron”, reveló en el ciclo de Andy Kusnetzoff. “Después cuando empezás a 'boquear' en un programa, yo que soy petardista, te empiezan a mandar mails como si fuera una oferta de una casa de electrodomésticos. ‘Tres niñitos, uno de 15...’ y por mail, una cosa impersonal, dura. Me mandan mails para grupos de hermanos, pero yo no tengo capacidad para tener cuatro niños en mi casa estando solo. Quiero ser un padre responsable, no para sacarme una foto con un chico”, lanzó.

"A la adopción los políticos no le dan bolilla porque los niños no llevan votos, no tienen por qué seducirlos porque no pueden votar. También hay un gran negocio detrás de los niños que están en una institución". G-plus

El periodista fue duro con los dirigentes: “A la adopción los políticos no le dan bolilla porque los niños no llevan votos, no tienen por qué seducirlos porque no pueden votar. También hay un gran negocio detrás de los niños que están en una institución”, señaló, y contó por qué decidió no continuar con los trámites. “Desistí porque ya no soy la misma persona después de 6 años de trámites más 2 años de terapia para ver si lo hacía o no. Me pasó casi una década con ese tema”, dijo.

"Vos vas a un hogar, llegás con una torta, el niño te abraza, le das un poco de afecto y te dice ‘llevame’". G-plus

También Polino relató su dolor al visitar las instituciones donde viven los chicos: “Vos vas a un hogar, llegás con una torta, el niño te abraza, le das un poco de afecto y te dice ‘llevame’”, expresó.

“Mi adopción apuntaba a devolverle al universo, pongámosle o lo que crea cada uno, todo lo que yo recibí. Vengo muy de abajo y me fue muy bien en mi trabajo durante estos 25 años que trabajo en la tele. Quería ayudar a alguien en su educación, en su salud, darle una buena calidad de vida. Podría hacer la subrogación de vientre, por suerte tengo el dinero para hacerlo y los contactos de mis mejores amigos que lo han hecho. Luciana Salazar y Flavio Mendoza siempre me lo dicen, pero lo mío apuntaba a otro lado”, aseguró.

Más sobre este tema Marcelo Polino abandonó los trámites de adopción: "Me pasó el tiempo; no soy la misma persona que hace 6 años"

“Yo no buscaba un bebé, que es lo que la más se buscan en las adopciones. Quería un niño en preescolar para que se adaptara a mi casa y pudiera empezar una primaria adaptado a una nueva vida. Hay chicos que vienen de realidades muy complicadas. No se me dio a mí y no se la da a mucha gente”, se lamentó. “Al no tener una pareja la ley es mucho más complicada. La ley dice que somos todos iguales, pero en la práctica no. Primero se lo dan a los matrimonios, después a las parejas, las mujeres solas y por último, los varones solos. Es muy pequeño el porcentaje”, detalló Marcelo Polino.