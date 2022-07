El dolor de la madre de El Noba a un mes de su fallecimiento: "No caigo, sigo esperando que aparezca por la puerta"

Con el dolor marcado a fuego en su corazón a un mes de la muerte de su hijo Lautaro Coronel, el popular cantante de Cumbia 420 conocido como El Noba, Vanesa Aranda compartió sus sentimientos más profundos en una íntima nota con TN.

“¿Cómo estoy? Estoy. Trato de estar bien, pero hay días que no consigo tener paz ni tranquilidad. Se me hace pesado, extraño el día a día y cada día que pasa para mí es peor”, comenzó diciendo la madre del músico.

Además, no pudo evitar movilizarse al recordar los gestos diarios que mantenía con el joven: ‘Buenos días, ma’. Me mandaba todos los días o me llamaba. ‘Ma, ¿tomamos mate?’ o ‘¿qué vamos a comer?’. Quizás me preguntaba si había ido a trabajar o me avisaba que se había olvidado las llaves. Quizás para la gente es una tontería, pero para mí era mucho y ahora se me hace pesado”.

“Es imposible no llorar. Ese dolor en el pecho que tengo no me lo saca nadie. Hay momentos en los que estoy bien, pero a veces no puedo. No caigo, sigo esperando que aparezca por la puerta”, agregó, a flor de piel.

Por último, Vanesa reveló cómo le repercute escuchar los temas de El Noba: “Es que cuando lo pasan en la radio, lloro. Entonces me pongo su música para acostumbrarme, porque sé que lo voy a escuchar siempre”.