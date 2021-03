Dolli Irigoyen opinó sobre el precio de los ñoquis de Claudia Villafañe: "Es una locura lo que cuestan las cosas"

Cuando Claudia Villafañe lanzó su edición limitada de 500 cajas con todo lo necesario para cocinar sus icónicos ñoquis, el precio llamó la atención. Mientras muchos celebraron la acción, otros la condenaron por vender cada una -que traía 6 porciones de ñoquis, una botella de salsa, pan, queso y albahaca- a 3500 pesos.

En este contexto, Dolli Irigoyen, que fue parte del jurado de MasterChef Celebrity (Telefe) cuando reemplazó a Germán Martitegui, opinó sobre el precio de los ñoquis de La Tata.

“La gente a veces opina sin saber, ¿no es cierto? Yo no sé para qué lo hizo Claudia: tal vez tiene un destino benéfico que no lo sabemos, porque no lo va a decir. Yo no vi personalmente los ñoquis, los vi por las redes... Lo vi a Donato recibir las porciones de ñoquis, en bolsas de vacío, las salsas de tomate, el queso rallado, la caja, el pan... Todo eso, si lo vas a comprar, yo te diría que tenés dos mil y pico de pesos de gastos. Hoy en día es una locura lo que cuestan las cosas”, dijo Irigoyen en entrevista con Implacables (El Nueve).

"No importa que sean ñoquis o lo que sea, pero el packaging, el traslado, el delivery, la comisión que te cobra el banco porque le hacés el depósito... Es decir, cuando empezás a sumar todo, es muy caro" G-plus

En ese punto, justificó el precio de cada caja: "No importa que sean ñoquis o lo que sea, pero el packaging, el traslado, el delivery, la comisión que te cobra el banco porque le hacés el depósito... Es decir, cuando empezás a sumar todo, es muy caro. También lo criticaron a (Germán) Martitegui porque decían que era una locura lo que cobraba, pero estás comiendo una cocina excepcional en tu casa. El costo de envío, el de packaging, más toda la gente que trabaja detrás de eso... Porque Claudia sola no debe haber hecho dos mil porciones de ñoquis. Hubo gente, dio trabajo, le dio lugar al que transporta".

Y se despidió haciendo hincapié en que no hay que correr el foco de la discusión dejando de lado lo que, según ella, es más importante. "Así que me parece que más que criticar hay que pensar un poquito lo que cuestan las cosas y que nadie te obliga a comprarlo”, cerró, tajante.