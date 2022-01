La doble de Luisana Lopilato sorprendió al aire a Laurita Fernández: "¡Qué genial parecerte a ella!"

Cuando Laurita Fernández abrió la puerta y vio a Malena, el parecido con Luisana Lopilato saltó a primera vista y no pudo disimular ni un poco el asombro.

Al presentarla en el estudio, la conductora de Bienvenidos a bordo que reemplaza a Guido Kaczka en sus vacaciones, se sinceró son develar el misterio: "Se me vino esa persona que no puedo creer".

Luego, Laurita le dijo: "Te lo dicen mucho, claro, es que no hay (dudas)…". Y detalló las semejanzas de Male con la esposa de Michael Bublé: "Los ojos (verde claros), la forma de las cejas, la nariz. Es, creo, de las más lindas de la televisión. ¡Qué genial parecerte a esta persona!".

LAURITA FERNÁNDEZ BAILÓ AL RITMO DE MICHAEL BUBLÉ Y REBELDE WAY

Como forma de orientar al público a que descubra que la concursante era la imagen y semejanza de Luisana Lopilato, Laurita pidió que pongan Just haven't met you yet, el hit con el cual Michael Bublé se enamoró de su esposa en la grabación del videoclip.

Al final, se puso a bailar un tema de Rebelde Way, la tira de Cris Morena en que la mamá de Noah, Elías y Vida tuvo un vuelco en su carrera, y Laurita Fernández exclamó: "Es un flash tenerla acá. ¡Está Luisana Lopilato con nosotros!".