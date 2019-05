Superada la crisis de pareja que los llevó a separarse este verano, Sabrina Rojas (39) visitó Morfi, todos a la mesa y habló de su relación con Luciano Castro (44), actor con quien se convirtió en madre de Esperanza (6) y Fausto (4). Sin embargo, la actriz lo hizo a su estilo, sin perder de vista el humor ¡ni dejar de lado los palitos a su marido!

"Luciano es como un niño, si no tiene hambre, necesita ir al baño. Siempre tiene un problema. Él se sube al auto y ya 'tengo hambre, no llego al baño'. Yo me adapto". G-plus

"Me gustaría meterme en la mente del gordo... Luciano es re cabrón, pero cuando baja (del enojo), te pide disculpas. Es amoroso. Se da cuenta, te pide perdón y te da ternura”, dijo Sabrina, luego de que Zaira Nara y el Chino Leunis le preguntaran a quién le gustaría leerle la mente.

Siguiendo con el cuestionario, el conductor quiso saber en qué cosas Rojas ve que Castro es parecido su padre, Agustín Rojas, quien falleció 7 años atrás. Y ella generó risas con su divertida respuesta, repleta de palitos amorosos para el actor y bellas palabras para su padre.

"El otro día lo hablaba con la psicóloga y yo creo que no hay nada en común con mi papá. Son muy distintos. Tal vez, el único lugar de unión es esto de ser buenas personas y la bondad. Mi viejo no explotaba nunca. En las formas son nada que ver. Mi viejo era adaptable a todo. Si se enojaba, no lo escuchabas. Y Luciano es como un niño, si tiene hambre, si necesita ir al baño. Siempre tiene un problema. Él se sube al auto y ya 'tengo hambre, no llego al baño'. Yo me adapto", declaró Sabrina, con mucha picardía.