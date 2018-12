El divertido video de Susana Giménez a bordo de un bote a pedal en su chacra de Punta del Este

Con holgada experiencia a la hora de "remarla" en televisión, Susana Giménez (74) se dio el gusto de navegar a bordo de un bote a pedal dentro de su chacra de Punta del Este. Con mucha picardía, fue su hija, Mercedes Sarrabayrouse (56), quien compartió los divertidos videos en su cuenta de Instagram.

La precursora de la actividad náutica fue Lucía Celasco (23), la nieta de la diva, quien el sábado paseó junto a su perro por el agua. “Empezaron las vacaciones Lucía y Tuna”, comentó Mecha. Tras ver a la it girl, unos días después Susana se animó a subirse a la embarcación, aunque pronto descubrió que no era tan simple como parecía y entre risas no dudó en pedir ayuda para alejarse de la costa: “Dame un empujón, Mecha. Porque acá no salgo con los yuyos. Dame una patada”.

Más tarde, en otro video, se la vio a Susana Giménez quejarse por no poder adentrarse en el lago de La Mary: “Algo me trabó”. Claro que de tanto pedalear avanzó algunos peldaños y concluyó: “¡Ay, las gambas!”.

¡Mirá los videos!