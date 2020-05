El divertido reclamo de Silvina Luna: "Salí dos veces con un chico, pero se enfrió todo con la cuarentena"

En PH Podemos hablar estuvo como invitada Silvina Luna y entre los muchos temas sobre los que charlaron no faltaron las preguntas sobre su corazón. Risueña, terminó contando que una incipiente relación terminó “enfriándose” por la cuarentena.

“El marido de una amiga me presenta un chico que no tiene redes sociales. Eso ya es raro. Yo tenía dudas pero como vino ‘recomendado’”, relató, divertida por el calificativo de “recomendado”, además de contar que él es divorciado y más grande que sus anteriores exparejas. “Siempre salí con más chicos, pero esta vez me tiraron uno de 48 años y me pareció una buena edad. Mucho chat, lo conozco y me pareció lindo. Me gustó, salí dos o tres veces. Todo lindo”, lanzó, con picardía.

"¡Alberto, la cuarentena! Se enfrió todo. Fueron lindos encuentros, venía como para algo más. Hubo besos, hubo approach, pero me agarró la cuarentena". G-plus

Sin embargo, terminó haciendo una queja a viva voz. “¡Alberto, la cuarentena! Se enfrió todo”, remató, despertando risas. “Fueron lindos encuentros, venía como para algo más. Hubo besos, hubo approach, pero me agarró la cuarentena. ¿Cómo sostenés todo después de haber tenido dos o tres citas?”, aseveró Silvina Luna, poniéndole humor a su situación sentimental.