El divertido enojo al aire de Jey Mammón con su producción: “¿Dónde está mi timbre?”

Jey Mammón protagonizó un divertido enojo al aire con su producción tras darse cuenta de que le faltaba su timbre en la mesa. En el inicio de Los Mammones, el conductor llamó la atención a sus productores detrás de cámara cuando se dio cuenta de que no contaba con uno de sus elementos preferidos para llevar adelante el programa.

“Perdón, perdón, ¿dónde está mi timbre? Mirá lo que me pasó, qué loco, hice la mano así y no está”, expresó el actor en la emisión de América mientras se levantaba de su silla y el resto del panel hacía comentarios relacionados al inesperado momento. “Ay no, va a echar a alguien. Jey estamos en vivo”, dijo Silvina Escudero con humor.

Entonces Jey se dirigió a la zona de la producción y les pidió que se lo devolvieran mientras hacía chistes y citaba a Estelita, su famoso personaje: “Chicos yo no echo a nadie, si tuviera el poder de hacerlo… ¿el timbre?, ¡¿dónde está timbre?!”. Luego de sentarse en el sillón de los invitados, finalmente le dieron el timbre que lo acompaña en cada programa y bromeó al respecto.