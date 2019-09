El divertido acto fallido de Luciano Castro al hablar del "chat de mamis" del colegio de sus hijos

La crisis de pareja quedó en el pasado y, tras una breve separación, Luciano Castro contó en Intrusos que con Sabrina Rojas lograron volver a consolidar su relación gracias al infinito amor que se tienen. El actor se mostró muy contento por su presente junto a la mamá de sus hijos, Esperanza (6) y Fausto (4), pero sorprendió al conductor, Jorge Rial, con un desopilante acto fallido.

Tras contar que le encanta llevar sus niños al colegio, Luciano explicó por qué no está en el "chat de papis" y cometió una divertida equivocación al intentar nombrar a su esposa. "No, en el chat de padres no, porque hay un chat de madres al que pertenece mi madre...", lanzó. Y rápidamente, se corrigió: "¡Uh, qué acto fallido!, quise decir mi esposa".

Divertido, Rial acotó: "Pero bueno, está bien, la mujer de uno también es como una madre". Y aunque el conductor quiso salvarlo, Luciano remarcó: "No tiene que ser una madre, Jorge, la p... madre, tiene que ser mi esposa".

¡Puede pasar!