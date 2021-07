La divertida reacción de Lali Espósito tras "perder" una participante en La Voz Argentina: "¡No me sirvió de nada hacer esa serie de porquería!"

Este domingo, La Voz argentina presentó a una nueva tanda de participantes deseosos de ser elegidos por Lali Espósito, Soledad Pastoruti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky para sus respectivos equipos. En este marco, todos ellos se disputaron la incorporación de la joven Esperanza Careri que, pese a ser fan confesa de la prpotagonista de Sky Rojo, optó por irse con el conocido dúo.

“Mirá, no sé qué decirte para que vengas a mi equipo y la verdad es que tengo para ofrecerte todo, ¡hasta un riñón! Tengo muchas posibilidades de ganar este programa y si vos estás en mi equipo, claramente ganamos. Girl power. Tengo para proponerte un lugar en el que vas a brillar, para que trabajemos juntas”, le dijo Lali a la joven mendocina.

“En realidad, yo los admiro a un montón a todos. Los quiero un montón, sobre todo después de que vi Sky Rojo. Lali te amo. Sos increíble. Quería decírtelo porque te admiro muchísimo pero hoy me convencieron Mau y Ricky”, le dijo la cantante a la jurado. “¡Esperanza, no! "¿Para qué hice esa serie de porquería? ¡No me sirvió de nada!”, dijo Lali Espósito en tono de broma sobre su primer gran trabajo afuera de la Argentina.