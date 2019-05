Una vez más, Marcelo Tinelli ingresó al Estadio Aldo Cantoni de San Juan de la mano de Lorenzo, el hijo que tiene con Guillermina Valdes, para hacer una nueva emisión de Genios de la Argentina.

Allí, el conductor invitó al pequeño a que acompañe a su mamá, quien ocupa una de las sillas de jurado junto a Patricia Sosa, Lucía Galán y Valeria Lynch, y aseguró que el niño iba a desempeñar el mismo rol que las artistas.

"Lolo quiere ser jurado hoy también. Quiere ser conducTor y jurado, impresionante. Y va a votar", aseguró el presentador. Sin embargo, al verlo tirado sobre el estudio, Tinelli lanzó un pícaro comentario: "¿Lorenzo va a estar sentado en la silla?. No, no, Lorenzo no puede ser un jurado y estar tirado en el piso".

¡Es muy lindo!