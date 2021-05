Divertida explicación de Rocío Marengo tras su impulsiva 'renuncia' a La Academia: "No llegué a presentarla"

El martes por la noche, Marcelo Tinelli dio inicio a La Academia, el nuevo formato artístico de ShowMatch. Sin embargo, faltando seis minutos para que termine el programa, Rocío Marengo sorprendió en Twitter anunciando su inesperada salida del certamen.

"¡Recién renuncié! ¡No merezco quedar afuera! ¡Soy una artista! ¡Hasta un nuevo proyecto!", escribió la actriz, enojada por quedarse sin tiempo para bailar, ya estando producida para salir al ruedo.

Este miércoles, pasada la bronca, la propia Rocío le mandó un audio a LAM explicando su malestar y dejando en claro que la renuncia no fue efectiva y que su participación en el show de Tinelli sigue en pie.

"Estoy mucho más tranquila, sacándome el brillo, que nadie me vio. ¡Porque estaba divina! ¡Toda en dorado!", comenzó diciendo Marengo, tras quedarse sin tiempo para bailar. G-plus

"Hola, Angelito, bueno, recién llego a casa. Estoy mucho más tranquila, sacándome el brillo, que nadie me vio. ¡Porque estaba divina! ¡Toda en dorado!", comenzó diciendo Marengo, con un tono de voz jocoso, bien alejado al sinsabor vivido horas previas.

"Cuando vienen los productores y me dicen 'no entrás, no hay tiempo'. Yo dije: '¡¿Qué?!'. ¡Mamadera! Pero no llegué a presentar la renuncia. Sigo adentro de La Academia". G-plus

Luego, continuó con su descargo, el cual finalizó risueña: "Fui mi propia enemiga, porque estaba tan arriba. Tanta era la ansiedad, los nervios y la emoción que, en un momento, empezaron a decir que yo bailaba tercera. Ahí ya mi cabeza estaba puesta en que bailaba tercera. Cuando no entro tercera, digo 'bueno, okey, cuarta'. Pero tampoco cuarta. Entonces, digo 'van a apurar a la cuarta para que yo entre quinta'. ¡Y no! Después, cuando vienen (los productores) digo 'okey, me vienen a buscar para que yo entre al estudio'. Pero no, me dicen 'no entrás, no hay tiempo'. Y yo: '¡¿Qué?!'. ¡Mamadera! Pero no llegué a presentar la renuncia. Sigo adentro de La Academia".

Con una risa pícara, tras oír el divertido mensaje de Rocío Marengo explicando su impulsiva reacción, Ángel de Brito subrayó: "No renunció".