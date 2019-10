¡Dieron el sí! Mercedes Funes y Cecilio Flematti se casaron en secreto, tras dos años de amor

Después de dos años de amor, Mercedes Funes y Cecilio Flematti pasaron por el Registro Civil. En Nosotros a la mañana mostraron la imagen de la pareja junto a la famosa libreta roja y sus anillos: “El casamiento fue en secreto, no querían que se supiera y no fueron sus compañeros de elenco”, contó Ariel Wolman sobre la pareja, que no compartió fotos del feliz momento en sus redes sociales.

Mercedes, que causa furor con su personaje de Alicia en Argentina, tierra de amor y venganza había contado detalles de su casamiento junto al periodista: "Me siento súper. Estamos armando todo. Ya tenemos fecha, será el 30 de noviembre en Benavidez y nuestra wedding planner se está ocupando de todo. Vamos a hacer algo para nuestra gente querida", reveló la actriz en diálogo con eltrecetv.com sobre la celebración que tendrá lugar en dos meses.

Antes de la gran fiesta que realizarán para celebrar su amor, Mercedes y Cecilio quisieron compartir su casamiento por Civil solo con sus más íntimos. ¡Felicidades!