Dieron por muerta a Karina Jelinek y ella reaccionó con mucha bronca: "¿Por qué esa maldad?"

Esta mañana, en las redacciones periodísticas y canales de TV comenzó a circular la fuerte versión de que Karina Jelinek había muerto. Afortunadamente, se trató de un lamentable rumor al que la modelo reaccionó con mucha bronca.

Visibilizando lo ocurrido y con la palabra de Jelinek en exclusiva, Ángel de Brito comentó con seriedad en LAM: "Esta mañana, antes de arrancar el programa, me escribió un colega, me dijo 'hay un rumor muy fuerte, de que falleció Karina Jelinek”".

"Esto estaba más instalado en los periodistas de policiales. Ahí le empecé a escribir a un montón de gente que conoce a Karina”, continuó el conductor de LAM, dando cuenta de su cauteloso accionar con la modelo, que está nuevamente en nuestro país tras una larga estadía en el exterior.

Y continuó: "En las redes sociales había visto historias de ella, que estaba comiendo en la casa. Estaba todo tranquilo. Ella está en Buenos Aires".

Acto seguido, Ángel de Brito expuso la molesta reacción de Jelinek ante tan desafortuna versión: "Ella me escribió 'hola, amore. ¡Buen día! Me quedé dormida, ¿qué pasó?'. Ahí ya me quedé tranquilo. Dije 'es ella'".

"Yo mucho no le quería decir, porque despertarla con esto es difícil, pero me insistió, porque a ella ya le había llegado el rumor. Y me dice '¿es verdad que dijeron que me morí? No sé de dónde pudo haber salido. ¿Por qué tanta maldad?'", leyó el conductor en vivo.

"¿Quién inventó esa maldad? Estoy tranquila y sin escándalos. Voy a investigar sobre el tema porque no es un rumor normal. Por suerte, me alegraron la vida", finalizó Karina Jelinek, desdramatizando lo sucedido.