Diego Ramos sorprendió a Angela Lerena mientras criticaba el sketch de Listorti y su esposa: "Vos te reíste también"

Hace algunos días Julieta Díaz cuestionó uno de los muchos sketches que protagonizan José María Listorti y su esposa Mónica en las redes sociales, y lo tildó como “de mal gusto y viejo”. La esposa del humorista le salió al cruce desatando una polémica que llegó a TV Nostra, donde Diego Ramos y Ángela Lerena se cruzaron fuertemente alrededor del concepto del humor en los tiempos que corren.

Tras ver el video en el que José María le habla de fútbol a su esposa mientras esta enciende su secador de pelo para no escucharlo, Ángela Lerena hizo foco en que la pareja recurre “a un estereotipo para salir de otro estereotipo” poniéndose ella misma como ejemplo. “Ella no quería escuchar hablar de fútbol y eso es un estereotipo. No es para cancelar a alguien, pero a ver si logramos salir de los estereotipos porque hay gente que se siente dolida por estos”, señaló la periodista deportiva.

“A mí desde los cinco años me dicen torta, lesbiana, machona, que tenía las rodillas raspadas, que no quería ser mi novio porque me gusta el fútbol. Trabajando en empresas de periodismo deportivo me decían ‘Vos no, que sos mujer’; y el estereotipo de la mujer a la que no le gusa el fútbol es pesado. Está bueno revisarlo en casa”, agregó.

“Ciertos estereotipos y cierta satirización de las cosas funcionan cuando le ponés algo con humor frente a la situación que estamos viviendo” G-plus

“Pero a vos te causó gracia y te estabas riendo recién”, observó Diego Ramos, y su compañera se defendió alegando que lo que le dio gracia fue la recurrencia del estereotipo y que Listorti y Mónica “no están bien asesorados”. “Yo entiendo tu postura y tu mirada, pero también entiendo que ciertos estereotipos y cierta satirización de las cosas funcionan cuando le ponés algo con humor frente a la situación que estamos viviendo”

“Entiendo que son clichés, pero los clichés funcionan así. Para mí están cuestionando con humor”, agregó Ramos generando una intervención de Jorge Rial. “¿Qué nos quedaría a los argentinos para reírnos? Porque el humor argentino es muy negro. ¿Qué nos queda para reírnos, porque reventamos todo?”, concluyó el conductor.