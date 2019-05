Diego Pérez, acusado de insultar en TV a Griselda Siciliani y Florencia Peña: el video del momento y su palabra

El lunes por la noche, Marcelo Tinelli presentó una divertida versión del sketch de Los raporteros, realizado por Griselda Siciliani y Florencia Peña. Las cámaras enfocaron en vivo a Diego Pérez haciéndole un comentario a Sergio Gonal y, en Twitter, varias usuarias se preguntaron si el humorista las había insultado.

“¿Alguien más se dio cuenta de que Diego Pérez cuando anunciaron a Griselda Siciliani y Florencia Peña, de Las raporteras, después de hablar del feminismo y la igualdad, el chabón dijo 'dos putas'?", se indignó una mujer. “¿Qué dijo Diego Pérez cuando presentaron a Las raporteras? ¿Dos qué?", se preguntó una segunda, entre otras.

Sin embargo, el humorista salió a dar su versión. "No vi nada. No tengo que aclarar nada, no dije nada raro. Ni me enteré", fue su primera respuesta, ante la consulta de Clarín. Tras ver el video del momento, Pérez aclaró: "Ay, no... dije 'dos potras'. Ay, qué vergüenza", se lamentó por el malentendido.

"'Dos potras', le dije a Gonal. Después empezamos a jugar a si le dábamos a alguna (de ellas dos). Y decíamos: 'No, una fue la mujer del jefe (por Siciliani, ex de Adrián Suar) y la otra no'. Pero dije 'dos potras', por Dios, te lo juro por mis hijos. Menos mal que lo aclaramos, no sabía que había pasado todo esto", concluyó.

