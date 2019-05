Los detalles del encuentro de Griselda Siciliani y Flor Torrente en el estudio de ShowMatch

Dos de las participantes del Súper Bailando que mayor atención generan son Griselda Siciliani y Florencia Torrente. De hecho, el cruce de las actrices resulta uno de los más esperados por la prensa debido a las críticas que han realizado Araceli González y su hija a la exmujer de Adrián Suar.

El jueves, Ángel de Brito contó que las actrices se encontraron en el piso de ShowMatch, mostró imágenes del momento y contó detalles del mismo.

“Ya se dio el encuentro esperado pero no fue en cámara, sino privado. Se encontraron el otro día en la pista durante el ensayo. Estaba Margarita, la hija de Griselda y Suar, que ahí se conocieron con Flor. Hubo buena onda, se saludaron y charlaron un ratito. Tampoco como íntimas amigas. Fue en el momento previo a la sentencia”, relató De Brito.

Griselda ya había hablado de la posibilidad de un cara a cara con Torrente en el ciclo de Marcelo Tinelli y negó rotundamente haber pedido a la producción no cruzarse con la joven: “No, olvidate, para nada. Cero. Además, de verdad, no tengo ningún problema con ella y me parece un amor. No nos conocemos mucho”, dijo en Intrusos.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​