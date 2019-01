Diosa total, Silvina Luna compartió una foto súper hot en su cuenta de Instagram completamente desnuda. “Good night… (buenas noches)”, escribió la actriz rosarina en la postal, en la que posaba arrojada sobre una cama.

Entre los cientos de comentarios que recibió la imagen, se destacaba uno de su amigo Gustavo Conti, con quien compartió la casa de Gran Hermano, en la segunda edición del reality transmitido por Telefe.

Ante el tenor del mensaje del marido de Ximena Capristo (otra ex GH), Silvina no dudó en eliminarlo. Sin embargo, el actor no se doblegó y, cuando la bella rosarina publicó más instantáneas, volvió a la carga.

“Gorda buyanga, estás a full… subí otra en raya que te explota la cuenta”, le escribió con humor Conti. “Gorda, subí otra que se te vea la raya y no me borres los mensajes como me dijiste que hiciste… ¡No me censures!”, comentó en una segunda foto.