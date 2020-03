El desopilante video de Jimena Barón, 'desesperada' en su cuarentena con Momo: "¡No tengo horario de adultos!"

La cuarentena total a la que se está ateniendo la mayoría de los argentinos para evitar la propagación del coronavirus ya está haciendo "estragos domésticos" en algunos artistas como Jimena Barón, que publicó un divertido video para hacer catarsis sobre la interacción con su hijo.

En un divertida serie de secuencias que publicó en su cuenta de Instagram, "la Cobra" cuenta cómo es su rutina diaria junto a Momo, el hijo que tuvo con el futbolista Daniel Osvaldo. "A mí me pasa con esta criatura de Dios, y no sé si le pasa a otra mamá o papá, es que mi hijo se me pega, me copia el horario. Entonces, yo me levanto, él se levanta; yo me duermo, él se duerme, tipo 2 de la mañana", relata Jimena en el video y explica su gran problema: "¡No me queda ningún horario 'de adulto'!".

"Desde que esto empezó, no vi una sola película para grandes, no pude ver el noticiero más que con el teléfono, y no pude... otras cosas", agregó, antes de revelar su "plan maestro".

"Como no tiene reloj, no sabe qué hora es. Voy a amasar pizzas ahora, que son las seis de la tarde, le voy a dar la pizza, le voy a decir que es mucho más tarde y que se duerma. Y voy a intentar ver una película para grandes", dice con una sonrisa en la cara.

Además, Jimena publicó infinidad de videos en sus stories de Instagram en la que se la ve divertirse junto a Morrison, pintando su cara como Drácula, o viéndolo bailar con un juego de video.