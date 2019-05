El histrionismo, la simpatía y la buena onda con la que Leticia Brédice se presentó en su debut en el Súper Bailando los trasladó a su primera visita a Los Ángeles de la Mañana, programa en donde la actriz se mostró a gusto con su incorporación al certamen de baile, además de hacer reír a carcajadas a las panelistas con sus inesperadas anécdotas y reacciones en vivo.

"No hablen atrás de cámara cuando estoy acá. ¡No!", exclamó Brédice, logrando las carcajadas inmediatas de las panelistas. G-plus

"¿Qué dice, Indio (13)?", le preguntó Ángel de Brito a Leticia, interesado en saber la opinión de su hijo ante su desembarco en la pista de Marcelo Tinelli. Y Brédice, dispuesta a contestar, advirtió alboroto detrás de cámara, interrumpió su relató y los ubicó con desparpajo.

"Él no dice nada, no mira la tele. Cuando quiero hablar con mi hijo... ¡Es bárbaro! ¡Cómo los chicos son tan inteligentes! Yo le digo: 'Vení, tirate al lado de mamá'. Y él me dice: 'No, señora Leticia, tranquila'…", comenzó diciendo la actriz, sin terminar la frase y mirando inquita a su alrededor. "No hablen atrás de cámara cuando estoy acá. ¡No!", exclamó Brédice, logrando las carcajadas inmediatas de las panelistas y la complicidad de Ángel. Sin perder de vista el buen trato, luego de obtener silencio, agregó: "Gracias chicos.... Y otro matecito, también".

Tras el pícaro llamado de atención, Leticia continuó la nota como si nada hubiera pasado y remarcando su disfrute por animarse a estar en el Bailando. "A mí me invitaron a una fiesta", aseguró, feliz con el desafío y pese a ser la peor puntuada hasta el momento.