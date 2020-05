El desopilante papelón de Andrea Estévez con Luciano Castro: "Me puse pálida, empecé a temblar"

Lejos de los ataques de pánico que le provocó la muerte de su padre y la cuarentena, Andrea Estévez miró para atrás en PH, podemos hablar y recordó un desopilante papelón que vivió con Luciano Castro, en la década del ‘90, cuando el actor era furor por su trabajo en Jugate Conmigo.

"Yo estaba en Aeroparque, en la fila, era una época en la que yo hacía muchas presencias en boliches. Entonces, veo que estaba de espalda Luciano Castro. Ahí la llamo a mi mamá y le digo '¿no sabés a quién me acabo de cruzar? ¡A Luciano Castro! Está buenísimo. Se parte al medio'. Me doy vuelta y estaba atrás. Me puse pálida, empecé a temblar. ¡Fue terrible!", confesó la actriz, con pudor y gracia.

Cosechando la risa de los presentes, Andrea agregó: "Esto fue cuando terminó Jugate conmigo. Me escuchó todo y se rió".