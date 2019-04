¡Desopilante! Marley engañó a Susana Giménez ¡y la hizo subir a la cima del puente más alto del mundo!

El único pedido que hizo Susana Giménez para su viaje con Marley a Sidney, Australia, para el debuto del ciclo Por el mundo , en la pantalla de Telefe, fue que no tuviera caminar mucho debido a un problema en sus rótulas. Sin embargo, el conductor engañó a la diva ¡y la hizo subir a la cima del puente más alto del mundo!

“ Lo de China (por la Muralla) fue una pelotudez al lado de esto. ¡No puedo más! ¡Son unos hijos de p…! Te lo juro, eh. ¡Qué guachos! No me voy a olvidar de esto.”, gritó la conductora, mientras subía los 1400 escalones y recorría los 1149 metros de largo de la gigantesca estructura.

El puente conecta el centro financiero de la capital con la costa norte y cuenta con el arco más alto del mundo, de 134 metros de alto. La construcción se empezó a edificar en 1924 y en 1932 fue abierto al público.

"¡Las cosas que me hicieron hacer! Decí que tengo buen humor… Yo había dicho en un principio que no podía viajar porque tengo la rótula mal. Pero me dijeron 'es una pavada, vamos a hacer algo sencillo'", comentó Susana, indignada.

"Son más de 1400 escalones. ¡Lo peor es que no me dolió la rodilla! Me mintieron: me dijeron que había un ascensor y que si me cansaba llamábamos al ascensor y listo. Nunca existió ese ascensor…", les recriminó, entre risas.

Estoica y a puro buen humor, la diva soportó las ¡dos horas y media de subida! Sobre el final, la conductora tuvo un último inconveniente: las extensiones de su pelo se engancharon con los elementos de seguridad. "¡No te rías, pelot…!", exclamó. "Le mandamos un beso a Miguel Romano", cerró Marley, con una carcajada, en alusión al estilista de la diva.

¡Mirá el video!