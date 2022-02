Desopilante ida y vuelta de Malena Guinzburg con Juariu en MasterChef Celebrity 3: "Ella me tiene mucho miedo"

Desde que Malena Guinzburg logró superar las expectativas del jurado de MasterChef Celebrity 3 -pese a las predicciones de su compañera, Juariu- la participante tomó cómo cábala la poca confianza de la influencer.

Por tal motivo, la hija del recordado Jorge Guinzburg le hizo un pedido especial a Santiago del Moro: “¿Le preguntás a Juariu si piensa que yo voy a hacer la peor? Aunque diga sí, yo sé que no lo cree entonces sirve igual. Ella me tiene mucho miedo”.

Fue entonces que el conductor accedió al pedido, pero esta vez, Juariu cambió de táctica: “Mirá, te digo algo. Guinzburg va a tener el mejor plato. ¡Hoy la rompe!”.

“Callate, si no lo cree vos eso. No lo crees ni a ganchos”, cerró Malena, entre risas, intentando que sus palabras no atenten contra sus deseos de deleitar a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.