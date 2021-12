Desopilante frase de Charlotte Caniggia para Juariu en MasterChef Celebrity: "Sos mi única amiga acá, 'Jairu'"

En MasterChef Celebrity no se destaca Charlotte Caniggia por tener dominado el arte de cocinar. A diferencia de su hermano, Alex Caniggia, la mediática es ayudada por varios de sus compañeros y en la última gala la popular instagramer Juariu fue vital en la preparación de sus platos.

“‘Juairu’, te amo. La verdad, me estás ayudando a hacer esta hamburguesa. No sé si vos hiciste una hamburguesa en tu vida, pero igual”, lanzó la hija de Claudio Caniggia, por las indicaciones que le daba su compañera, mientras confundía su nombre.

“Char, escuchame. ¿No le querés poner las papas fritas adentro?”, le dio la periodista la idea y y Charlotte se mostró feliz y agradecida. “Te banco, ‘Jairu’. Sos mi única amiga. ¡Sos mi única amiga acá!”, remató, divertida.

¿Juariu, la hermana no reconocida de Charlotte Caniggia?

Con mucho humor, la Instagrammer contó que le encantaría ser parte de la familia Caniggia y, más específicamente, "ser hija de Mariana Nannis".

Por otro lado, la súper hamburguesa de Charlotte inspirada en la que realizó su hermano la temporada anterior no convenció al jurado. “Muchas dudas. Los veo comer y comer, pero me parece que no les está gustando”, se lamentó ella.

Y los jurados fueron implacables. Le dijeron que le faltaba a la súper hamburguesa una salsa, algo fresco, untuosidad, y la lista seguía.