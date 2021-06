Desopilante comentario del hijo de Flor Peña cuando su mamá le dijo si comería gallina negra: "¡No, la tiro al piso como la Gunda!"

El martes en MasterChef Celebrity la gala estuvo dedicada a carnes exóticas. A Sol Pérez le tocó hacer un plato con gallina negra, una carne de lujo que tiene como particularidad que es completamente negra. En Flor de equipo analizaron el momento y Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, no fue sutil sobre qué pasaría si le tocar cocinar con esa materia prima.

“¿Qué se hace con una gallina negra? ¿Una buena macumba?”, empezó diciendo Florencia, impresionada por la carne oscura del ave. “Imaginate, nene, vos que no comés nada. Imaginate si te hacen comer una gallina negra”, lanzó la animadora, ¡y el nene de 12 años se despachó! “¡No, no, no! ¡La tiro al piso como la Gunda!”, lanzó, provocando risas por la alusión al polémico momento de Claudia Fontán en el reality show, cuando levantó comida del piso.

Juan, el hijo del medio de Florencia, tiene una participación especial en el ciclo de Telefe y desde allí muestra su humor, heredado de su famosa madre.

