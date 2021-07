Desgarrador relato de la madre de Natacha Jaitt sobre el día de la muerte de su hija: "Sentí que me abrazó"

Por primera vez, Aliza Damiani, la mamá de Natacha Jaitt, habló de la muerte de su hija. La mujer visitó Los Ángeles de la Mañana (eltrece) con Ulises Jaitt y ambos pidieron Justicia; sostuvieron que creen que la mataron y que lucharán por la memoria de la mediática.

En un fuerte ida y vuelta con Ángel de Brito, Aliza habló del día de la muerte de Natacha y brindó desgarradores detalles. "La verdad fue terrible. Yo me despierto de noche porque siento que me abrazan y me besan. Yo digo, '¿qué pasó acá? Estoy soñando'. Me levanté, fui a buscar el celu porque había puesto para que me llamara temprano, y me di cuenta de que lo había apagado. Lo enciendo y aparece el Facebook que dice 'Natacha muerta en Benavidez'", comenzó contando sobre el momento en el que se enteró de la muerte de su hija.

Y habló de la sensación extrasensorial que experimentó y que jamás olvidará: "Empecé a caminar redondo, a gritar sola. Y ahí enseguida lo llamo a mi hijo y él me llama llorando. Él ya estaba en ruta con un amigo y me dijo que ahí mismo me mandaba a buscar. Yo que soy muy volcada a la espiritualidad, mi hija me abrazó y me besó, obvio. Era la hora, dos menos cuarto".

Antes de cerrar, contó cómo atraviesa el duelo por el fallecimiento de Natacha. "Estuve con psicóloga y ayuda psiquiátrica. Es algo terriblemente duro para cualquier mamá, pero más en la forma en la que a mí me tocó porque yo ya tenía toda la historia dura con ella. Que se venía acercando ya, porque de pronto me dijo mi nieta que dijo 'tengo ganas de mi mamá'", cerró.

¡Mucha fuerza!