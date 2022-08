Desgarrador posteo de Luli Fernández por la muerte de su perro

Luli Fernández abrió su corazón en Instagram y se mostró muy triste por el fallecimiento de su perro, Manchi. La panelista de Socios del Espectáculo compartió fotos muy tiernas con su mascota, que ilustran los momentos más felices vividos juntas, y remarcó que no está lista para despedirla.

"No. No estoy lista para despedirte. No, no lo estaba cuando esta semana tuve que entender que tenías que partir y soltarte. No, no estoy mejor", escribió Luli.

LULI FERNÁNDEZ EXPRESÓ SU INMENSA ANGUSTIA POR LA MUERTE DE MANCHI

"Estoy atravesada por la angustia y la tristeza de saber que no vuelvo a verte, al menos por un tiempo largo".

"No, no me imagino la vida sin mi fiel y leal compañero de hace mas de 14 años...".

"Podría escribir por horas todo lo que siento por este que fue mi perro amado y así lo seguirá siendo siempre".

"Sé que cuando me toque partir a mí será el primero que vendrá corriendo, aullando y moviendo la cola a buscarme".

"Lo voy a extrañar tanto, pero todo el dolor que siento hoy valió por el amor de estos años. ¡Chau Manchi! Hasta pronto", cerró Luli.

¡Mucha fuera!