El desgarrador llanto de Lowrdez de Bandana por los incendios en Australia, el conflicto en Irán y el cáncer

Las noticias sobre la realidad sumadas a las tragedias y enfermedades que golpean a la humanidad muchas veces son razón suficiente para amargarse.

Pero hace unas horas, Lowrdez Fernández, de Bandana sorprendió a sus seguidores en las redes con un video en el que expresaba desconsoladamente su tristeza por el conflicto entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, los incendios en Australia y el cáncer.

Lourdes grabó su impactante mensaje de Instagram TV con el rostro surcado de lágrimas y en la cama, rodeada de sus mascotas. La cantante comentó que tuvo un pésimo 2019, pero rescató, irónica, el hecho de que en la Argentina "estamos bien" porque "no nos explotan bombas en el medio ni se nos prende fuego medio país".

"No tenemos especies en peligro de extinción. Y si los tenemos, nos chupa un huevo", siguió, sarcástica, mencionando que todo acá se resuelve porque tenemos "mate, asado, vino, fernet". "Pero 500 mil animales que se quemaron vivos, re piola...", agregó, refiriéndose a los incendios forestales que castigan Australia.

"En Argentina no tenemos especies en peligro de extinción. Y si los tenemos, nos chupa un huevo". G-plus

"Yo empecé a ver las noticias y me dio para llorar. Los otros que tiran 40 bombas en un país que no es suyo... Me da para llorar, no sé a vos", siguió, aludiendo al conflicto en Medio Oriente. "Por ahí es una pelotudez, por ahí zafamos nosotros como siempre y está todo bien", continuó.

"El cáncer, que nos está matando a todos... ¿No encontraron la cura, en serio?". G-plus

Angustiada, la artista expresó su impotencia respecto a qué hacer frente a los desastres ambientales y las enfermedades: "Yo empecé a juntar los plastiquitos como una pelot... porque no sé qué hacer. Las enfermedades, el put... cáncer, que nos está matando a todos... ¿No encontraron la cura, en serio?".

"Me da para llorar, los quiero", concluyó.