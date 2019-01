El descargo de Maru Botana tras la denuncia de Edenor a uno de sus locales: "Estoy muy angustiada"

La aparición de un tweet de Edenor en el que contaban que le habían retirado el medidor a un local de la marca de Maru Botana por tener una conexión clandestina hizo que la cocinera saliera a defenderse. La empresaria se desligó de la responsabilidad al asegurar que era un local de franquicia y señaló a Alejandro Stoessel, padre de Tini Stoessel, como dueño del lugar. Ahora, en un video a través de su Instagram, Maru hizo su descargo.

"Fue horrible porque cuido un montón mi marca, la tengo hace más de 25 años y es la primera vez que hice una franquicia. Trato de que esté bien toda la parte de la comida, lo gastronómico, las tortas. Estoy atrás". G-plus

“Les quería hablar después de todo lo que pasó. La verdad es que estoy muy angustiada, me cayó una bomba el jueves después de que hice el vivo con ustedes. Y fue horrible porque cuido un montón mi marca, la tengo hace más de 25 años y es la primera vez que hice una franquicia”, comenzó diciendo la conductora, mirando a cámara y con los ojos vidriosos.

"Nunca me imaginé que mis franquiciados no se iban a ocupar de esto. Fue una mala pasada para mí, horrible para la marca que tiene mi nombre y mi cara. Me pegó mucho". G-plus

“Me tomó un montón de tiempo la decisión de hacer una franquicia y trato de que esté bien toda la parte de la comida, lo gastronómico, las tortas. Estoy atrás. Leo los comentarios, me ocupo de todo y nunca me imaginé que mis franquiciados no se iban a ocupar de esto. Fue una mala pasada para mí, horrible para la marca que tiene mi nombre y mi cara. Me pegó mucho”, aseguró.

"Me estoy ocupando y les pido mil disculpas. Sepan entender que no tengo nada que ver. Los comentarios que hacen me duelen un montón. Tengo una familia y ver esos comentarios son muy hirientes. Trato de hacer lo mejor posible". G-plus

“No quería dejar de decirles que estoy tratando de solucionar todo esto, que me estoy ocupando y les pido mil disculpas. Sepan entender que no tengo nada que ver. Los comentarios que hacen me duelen un montón. Tengo una familia y ver esos comentarios son muy hirientes. Los entiendo, pero trato de hacer lo mejor posible”, afirmó, sensibilizada pero entera.

“No aparecí en un medio, quería decírselos así. No tengo nada que ver y me estoy ocupando a fondo de este tema. Un beso enorme y gracias por estar”, finalizó Maru Botana, tras la ola de críticas que recibió.