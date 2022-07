El descargo de Marcela Tauro tras la acusación de Barby Franco: "No puedo creer que diga 'traición'"

La acusación de Barby Franco a Marcela Tauro de "traición", por contar antes que ella que está embarazada de Fernando Burlando, desencadenó la contundente réplica de la panelista de Intrusos.

"Yo no puedo creer la palabra traición. A mí me dolió", se indignó la panelitsa.

Aunque luego se defendió aduciendo que el "20 de junio se dio un enigmático, sin nombre" y explicó: "En mi mensaje le puse felicitaciones. Porque hacía días que me habían dicho desde la producción que tenían la confirmación con la foto del test, de algún traidor amigo tuyo. O no, porque yo no creo en traiciones en estas cosas".

"Yo creo que algún amigo estaba feliz y lo filtró con alegría. No creo en esta mala onda ni mala leche", continuo la periodista.

Por otra parte, Marcela Tauro admitió que había visto los alertas de Juariu, y que tanto Barby Franco como Fernando Burlando "jodían en redes también con la pancita", y aclaró: "Cuando terminó el programa vi que ella me escribió y me dijo 'es mentira'".

EL CONSEJO DE MARCELA TAURO A BARBY FRANCO

Además, Marcela Tauro reconoció el cariño que tiene por Barby Franco, la futura madre del tercer hijo de Fernando Burlando, quien ya es padre de María y Delfina.

"La adoro. A mí me quedó muy marcado cuando ella fue a Luján con Pampita. Yo soy muy devota de la Virgen de Luján y dije 'por favor'. Porque si hay alguien que quería que quedara embarazada era ella".

"Barby, este tiene que ser el momento más feliz de tu vida. DIsfrutalo, nadie te quiere perjudicar. No fue traición porque yo no hablé con vos. O que me pediste que te guarde la información".