Desafiante frase de Noelia Marzol a Barby Silenzi por su relación con El Polaco: "Yo era su futura 'chonga'"

La pareja de Noelia Marzol y El Polaco regresó a la pista del Súper Bailando y Barby Silenzi, novia del cantante, estuvo en el estudio, donde volvieron a jugar con los celos y la posibilidad de estar los tres juntos.

“Yo me enteré acá en vivo de que estaban de novios. Viste que cuando vos compartís tanto tiempo te comenta ‘che, estoy saliendo con Barby’ y nunca me dijo nada”, lanzó Noelia sobre la oficialización de la relación del cantante con la bailarina. “Eso se cuenta a los amigos, no a personas que conocés hace un ratito”, la chicaneó la ex de Francisco Delgado. Y la rubia redobló la apuesta. “Está bien porque yo no era la amiga, era la futura ‘chonga’”, lanzó, picantísima, mientras El Polaco se reía.

