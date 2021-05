Denise Dumas, crítica de la actitud de Horacio Cabak: "Si vivís hablando de los demás, en un momento te toca a vos"

La carta documento que Horacio Cabak envió a los medios de comunicación para que no se hable de su separación fue cuestionada. Una de las voces que salió al cruce fue Denise Dumas y fue muy crítica con el animador.

“La culpa no es de nadie. A todos los que tenemos una vida pública nos puede pasar en algún momento y de alguna manera u otra, a todos nos ha pasado que en un momento hablan de algo de tu vida”, afirmó la conductora en Hay que ver.

“Es parte de esto y cada uno lo maneja como puede, pero Horacio Cabak tiene que saber que si vos vivís hablando de la vida de los demás y exponiéndote, llega un momento en el que te toca, si te pasa algo en tu vida, si tenés una desgracia, si te casás o si tenés un hijo”, aseguró.

Incluso Denise, sin mencionarlo, se refirió a su separación del padre de sus hijos mayores, Germán Barceló. “Te puede pasar que una expareja, de hecho me ha pasado una situación, salga a hablar y a contar cosas que no están buenas. Igual, te podés callar la boca, podés mandar en silencio una carta documento, podés cuidar a tus hijos desde tu lugar de la mejor manera y después salir a agradecer a los medios que cubrieron un momento de la vida y no enojarte con nadie”, concluyó Denise Dumas.