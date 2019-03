Luego de formarse académicamente en la actuación y trabajar en diferentes ficciones, Delfina Chaves (23) debutó en su primer protagónico en Argentina, tierra de amor y venganza, la nueva megaproducción de eltrece.

Feliz con su desafío laboral, la joven actriz visitó Los Ángeles de la Mañana y enfrentó todo tipo de preguntas. Una de ella le dio paso a una íntima confesión, vinculada a la relación con su hermana, Paula Chaves (34).

"Paula está todas las noches mirando la novela. Me dice: 'Cuidámela a la nena'", le contó Ángel de Brito a Delfina, quien asintió con picardía: "Sí, es una abuela orgullosa".

"Paula me leva 11 años. Ella cumplió mucho el rol de madre, durante mi infancia. Mi madre estuvo muy enferma, entonces, Paula, se encargó de la casa". G-plus

Luego, el conductor ahondó: "¿Cómo es como hermana?". Y la actriz fue profunda y sincera en su testimonio: "Paula me leva 11 años. Ella cumplió mucho el rol de madre, durante mi infancia, porque nosotras tenemos una historia con nuestra madre bastante complicada. Mi madre estuvo muy enferma durante muchos años. Entonces, Paula, un poco se encargó de la casa. Era la que llenaba la heladera. Me enseñó muchísimo. Teníamos una relación muy de madre e hija. Ella me ponía los puntos. Me decía: 'Así no vas a salir vestida, tenés que ponerte otra cosa'. Después tuve que empezar a despegar y decir: 'Es mi hermana'. En la adolescencia me empecé a rebelar. Le dije que tenía que entender que ella es ella, que yo tengo otro estilo".

Agradecida por el cuidado y contención que le brinda su hermana, Delfina aseguró que aún la tiene como referente al momento de pedir consejos y la destacó como mujer: "Es el día de hoy que a Pau le pregunto un montón de cosas. Paula pasó por muchísimas, tiene una historia... que la cuenta poco. Tiene mucho trabajo con ella misma y tiene que laburar un montón cosas, un montón de inseguridades, poner un ovario, una fuerza como mujer".