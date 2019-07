Delfina Chaves contó las insólitas propuestas que le hicieron para curar su parálisis del sueño

Lejos de pensar que su tweet se convertiría en un debate público, Delfina Chaves (23) contó que sufre parálisis de sueño y explicó de qué se trata. "Es como estar encerrada adentro de mi cuerpo. No puedo controlar la respiración cuando aparecen. No puedo mover ni alterar nada. La única forma de que se me vayan es relajándome para poder volver a dormir", reveló.

Ante el testimonio de la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza, la exitosa novela de época de eltrece, comenzó a recibir por parte de los usuarios de la red social insólitas propuestas. Harta, la joven se expresó al respecto y se mostró indignada.

"Con esto de la parálisis una insólita cantidad de personas me escribieron para recomendarme entidades católicas y pasarme teléfonos de curas que prestan servicios de 'exorcización'. Estoy maravillada con los niveles medievales que estamos manejando", expresó.

Con esto de la parálisis una insólita cantidad de personas me escribieron para recomendarme entidades católicas y pasarme teléfonos de curas que prestan servicios de “dexorcisación”. Estoy maravillada con los niveles medievales que estamos manejando — Delfina Chaves (@delfichaves) 22 de julio de 2019

Y añadió: "Me sorprende la cantidad de gente que sufre este trastorno, pero más aún me sorprende cómo los medios siempre tienen que esperar a que alguien con algunos seguidores admita que lo sufre, para empezar a hablar al respecto".

Me sorprende la cantidad de gente que sufre este trastorno, pero mas aún me sorprende como los medios siempre tienen que esperar a que alguien con algunos seguidores admita que lo sufre, para empezar a hablar al respecto — Delfina Chaves (@delfichaves) 22 de julio de 2019

Al notar que las recomendaciones no cesaban y que su revelación se había viralizado, Delfina cerró su descargo apuntando contra los medios masivos de comunicación. "Hablemos sobre salud mental. Sobre exagerada autoexigencia. Hablemos sobre ansiedad y sobre depresión. ¿Para qué? Si no vende. Entonces mejor enseñemos cómo llegar flaca/o al verano, como perder peso, cómo marcar esos abdominales que tanto estabas esperando, eso sí vende", concluyó, enojadísima.

Hablemos sobre salud mental. Sobre exagerada auto exigencia. Hablemos sobre ansiedad y sobre depresión...para qué? si no vende. Entonces mejor enseñemos cómo llegar flaca/o al verano, como perder peso, cómo marcar esos abdominales que tanto estabas esperando.. eso si vende! Yey!! — Delfina Chaves (@delfichaves) 22 de julio de 2019