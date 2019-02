Su regreso con el grupo Bandana significó una nueva etapa para Lissa Vera, quien desde hace dos años, volvió al ruedo junto a Valeria Gastaldi y Lourdes Fernández para seguir deleitando a su público fiel y encandilar a los nuevos seguidores.

Y en medio de la felicidad por el éxito, la cantante recibió una de las noticias más lindas: su segundo embarazo. Emocionada por la dulce espera, la futura mamá habló con Online: "Estoy embarazada, ya de seis meses. Me lo guardé bastante por una cuestión de trabajo y porque dicen que hasta los tres meses no lo tenés que contar... bueno, yo me tomé tres meses más. Estoy contenta".

"El papá de la beba que espero (que va a ser su primera hija) es un novio nuevo con el que empezamos a proyectar cosas. Arranqué como amiga y después terminamos poniéndonos de novios. Pero somos novios, por ahora no convivo. La palabra 'convivir' en este momento me apuna". G-plus

"Tengo más de 30 años, una familia formada, una hija y un trabajo. Quizás no era el mejor momento pero vino. Y con mi edad decís si viene, viene. Es una nena así que Catalina (5) -fruto de su relación anterior- va a tener una hermana. Por ahora prefiero no decir los nombres que pensé. Si era nene, se iba a llamar Bruno", agregó.

Por último, Lissa dio algunos detalles sobre su pareja: "El papá de la beba que espero (que va a ser su primera hija) es un novio nuevo con el que empezamos a proyectar cosas. Arranqué como amiga y después terminamos poniéndonos de novios. Pero somos novios, por ahora no convivo. La palabra 'convivir' en este momento me apuna. Algunos pasos me los apuré, suele pasar en la alegría de seguir la vida, pero soy una mina grande y sé lo que quiero hacer".

¡Felicidades!