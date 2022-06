Débora D'Amato contó si su edad fue un tema a tener en cuenta antes de su segundo embarazo

Débora D’Amato habla de su segundo embarazo como uno de los dos grandes momentos de su vida. El primero fue la llegada de Lola (3) y hoy se muestra ansiosa y feliz por agrandar su familia, luego de decidir volver a ser mamá a través de transferencia embrionaria con donante de esperma anónimo, la misma metodología que usó la primera vez.

La periodista, en una charla con La Nación, contó que su edad no fue un impedimento para poder cumplir su deseo, aunque tuvo sus reservas. “Tengo 49 años. Creo que el embarazo de Lola dilató mi menopausia. Mis dos hijos lograron que rompa un montón de prejuicios propios. La edad fue todo un tema con Lola, imagínate ahora”, señaló.

"Pero después pensé que mi mamá me tuvo a los 40, sin tratamiento, y mi papá ya no está, mi mamá tiene 88 y si me dan a elegir no cambio ni un punto y coma de la historia de mi vida”, se sinceró la panelista de A la tarde.

Débora D'Amato contó detalles de su tratamiento para volver a ser madre

"Es del mismo padre, es genéticamente hermano", explicó la panelista de A la tarde respecto de quien se llamará Enzo si es varón y Charo si es nena.

"Es un óvulo mío y (esperma) del mismo donante. Es de esa camada (embriones) que yo decidí conservar en su momento porque sabía que iba a tener una segunda oportunidad", siguió.

Al final, Débora D'Amato reconoció el contratiempo que tuvo a raíz de su elección de vida luego de haber transitado un primer embarazo de riesgo: "No logré convencer a mi obstetra y tuve que cambiar, y ahora tengo uno nuevo".