Darío Barassi, sorprendido por la forma de hablar de un participante: "¿Está borracho o es cordobés?"

En 100 argentinos dicen, Darío Barassi suele encontrar el lado más divertido de los participantes, aunque uno de los integrantes del equipo de los Cifuentes le hizo las cosas muy fáciles con su extraña forma de expresarse.

“¿Cómo andás Bombín?”, saludó Darío, y obtuvo como respuesta algo parecido a “¿Cómo andás, dadía?”. Extrañado con lo que acababa de escuchar, Barassi intentó reproducir la frase para luego preguntarse en voz alta: “¿Está en pedo o es cordobés?”.

“¿Cómo andás, Bombín?”, reincidió Darío, tras la respuesta del participante, probó a preguntarle “¿Sos cordobés?”. Cuando Bombín le contestó que no, el conductor trató de corroborar su otra teoría: “¿Y estás en pedo?”, inquirió, con el mismo resultado.

DARÍO BARASSI SE SORPRENDIÓ CON LA ANÉCDOTA SOBRE EL APODO DE UN PARTICIPANTE EN 100 ARGENTINOS DICEN

“¿Y por qué hablás así? ¿Por qué el nombre Bombín?”, le preguntó Darío al joven. “¿Te acordás el conejo Pepe Pompín? Ese era compañero y amigo tuyo. Bueno, tenía que hacer un trabajo para el colegio y no me salía y dije ‘Pepe Bombín’ y ahí si…”, relató.

“¡Qué linda anécdota! ¡Este programa va a ser un parto! ‘¿Te acordás Darío del conejo Pepe Pomín? Bueno, yo… ¿Y dónde está el remate?”, reconoció Darío. “Bueno, no había”, se justificó el participante.

Luego de que Bombín fallara con su respuesta a la consigna, Darío presentó a Manuela, que señaló que el joven es su cuñado porque sale con una hermana que no estaba presente. “Bombín es el novio de una hermana que no quería venir acá porque, obvio, con este novio no quiere dar la cara. Es difícil ser la novia de Bombín”, cerró Darío Barassi.