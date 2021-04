Darío Barassi "explotó" al aire al descubrir que lo dejaron afuera del grupo de WhatsApp de 100 argentinos dicen

Lo que empezó como una pregunta a los participantes de 100 argentinos dicen terminó en un cuestionamiento en vivo de Darío Barassi a su producción. ¿El motivo? ¡Descubrió que no estaba en el grupo de WhatsApp que tienen todos ahí!

“¿Yo tengo grupo del trabajo? Ah no, no tengo. ¿Hay un grupo acá? ¿Por qué no me pusieron?”, lanzó, mientras todos se reían. “No entiendo, ¿por qué no estoy en el grupo de WhatsApp de 100 argentinos?”, siguió, mientras fingía molestia y bromeaba con Monchi Balestra, su reemplazante cuando se enfermó. “No, qué va a estar Monchi ahí. Debe ser el administrador”, remató, divertido.

Pero no fue todo. El animador terminó yendo a buscar fuera del estudio a su productora. “¡Mostrame tu WhatsApp! dale, ya”, le pidió, mientras ella estaba tentadísima de risa. “Como vos no trabajás no te pusieron”, acotaron de la producción.

"Quiero saber quiénes son todos los que están. A ver. Se llama ‘100 ad’. Ah, mirá, se mandan bebitos, gif, stickers…". G-plus

“Quiero saber quiénes son todos los que están. A ver. Se llama ‘100 ad’. Ah, mirá, se mandan bebitos, gif, stickers…”, dijo, mientras revisaba el chat y se quejaba porque incluso estaba la vestuarista del programa. “¿Gisela manda los mejores stickers? Decile que se ponga a trabajar a esa, me queda chico el saco y ella mandando stickers”, arrojó, filoso mientras hacía un último pedido a otra de sus productoras. “Agregame y me salgo Luli, en serio te lo digo”, finalizó Dario Barassi, con mucho humor. ¡Pobre!