Darío Barassi contó con humor la reacción de la gente cuando ve a su hija sin filtros

A días de haberse mostrado súper feliz por la noticia de que será papá por segunda vez, Darío Barassi habló de su hija mayor con Lu Gómez Centurión, Emilia, a quien le dice cariñosamente la Pipi.

El conductor de 100 Argentinos Dicen, que con su esposa espera otra nena, reveló que el público le pregunta constantemente por qué le pone stickers de anteojos a las fotos que comparte con ella en redes sociales.

Y que cuando la ven personalmente, sin filtros, sus reacciones son desopilantes.

QUÉ LE DICEN LOS FANS A DARÍO BARASSI CUANDO VEN A SU NENA SIN FILTROS

"La paternidad desde Emilia me tiene muy atravesado y mi hija está en un pedestal. Es supremo. La expongo a Emilia porque no es real, pero le clavo esas gafas insoportables...".

"Me encanta porque la gente cuando la conoce o la ve en un viaje me dice ‘ah, pensamos que se le iba un ojo’". G-plus

"Me encanta porque la gente cuando la conoce o la ve en un viaje me dice ‘ah, pensamos que se le iba un ojo’ y ese tipo de cosas. No soy tan forr...", cerró Darío, con humor, en diálogo con Socios del Espectáculo.

Claramente, el motivo tiene que ver con preservar la identidad de su nena hasta que ella pueda decidir si quiere mostrarse públicamente.