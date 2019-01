NO QUISO HABLAR

Desde que Gisela Berger anunció en medio de escandalosas declaraciones su separación de Daniel Scioli, el político tomó la tajante decisión de llamarse a silencio. Por eso, en cada oportunidad que que le preguntaron por el tema, él asegura que se trata de un tema familiar del que no va a hablar públicamente.

Más sobre este tema Gisela Berger habló de las amenazas que recibió, en medio del escándalo con Scioli: "Tuve miedo por mi familia" La reacción de Daniel Scioli cuando le preguntaron por el escándalo con Gisela Berger

El jueves, las cámaras de Los Ángeles de la Mañana encontraron a Scioli en Mar del Plata y la cronista Maite Peñoñori vivió una situación insólito al hacerle la pregunta obligada sobre el conflicto con Berger, mamá de su hija Francesca (1).

Luego de contestar brevemente las consultas sobre su estadía en La Feliz y ante la pregunta sobre Gisela, ¡el ex gobernador salió corriendo! Es más, al ver a la cronista y al camarógrafo corriendo detrás de él les dijo con humor: “Alcanzame si podés”. ¡Tremendo!

Maite Peñoñori contó: "Quiero aclarar algo: no es que Scioli estaba corriendo y yo me metí, salió corriendo cuando yo le pregunté por Gisela" G-plus

Tras presentar la nota, Maite le contó a Ángel de Brito: “Quiero aclarar algo: no es que estaba corriendo y yo me metí, salió corriendo cuando yo le pregunté por Gisela. Él estaba haciendo footing, entró al Torreón del Monje y tuvo la mala suerte de que yo estaba ahí. Las dos primeras preguntas él me contesta caminado y cuando dije la palabra Berger empezó a correr”.

Vale recordar que la modelo cordobesa realizó polémicas declaraciones sobre el fin de su relación: “Yo hasta acá llegué, no me interesa más estar al lado de una persona que lo único que hace es hacerme sufrir. En su momento salió a decir que era un papá feliz, y a mí me había pedido un aborto”.

Dichos que, hasta el momento, no tienen respuesta por parte de Scioli.