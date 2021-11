Daniel Osvaldo borró sus fotos con Gianinna Maradona y ella publicó un fuerte posteo: "Cállese"

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona han tenido más de un vaivén desde que confirmaron su explosivo romance. Y todo indica que ahora están atravesando otro cimbronazo.

Juariu, la detective de los famosos en las redes, descubrió que en las últimas horas el ex de Jimena Barón eliminó las fotos que tenía junto a la hija de Diego Maradona en su cuenta de Instagram: “Osvaldo borró las fotos que tenía con Gianinna”, contó la instagramer.

Por otra parte, Jimena había realizado un posteo que llamó la atención al recomendar una aplicación para contar los pasos: “Pueden ir caminando deseándole el mal a alguna persona chota a o a la actual de algún ex, pero como todo vuelve, es mejor no desear mal. No es bondad, es inteligencia”, expresó con el humor que la caracteriza.

EL POSTEO DE GIANINNA MARADONA EN MEDIO DE UN NUEVO RUMOR DE CRISIS CON DANIEL OSVALDO

Entonces, Juariu escribió: “Y después de lo que puso Jotamena la Giani puso esto”, y compartió la captura de una contundente publicación de Gianinna.

Gianinna posteó: "Cállese ‘verdades’ sin empatía son apenas conveniencias emocionales para satisfacer su egocentrismo" G-plus

“Cuando su ‘sinceridad’ es capaz de bajar una autoestima, cállese cuando su ‘opinión’ es capaz de desmotivar a alguien, cállese cuando su ‘crítica constructiva’ es capaz de disminuir a alguien, cállese ‘verdades’ sin empatía son apenas conveniencias emocionales para satisfacer su egocentrismo”, reza el posteo que compartió la hermana de Dalma en las redes.

Tras leerlo, Juariu planteó la duda: “¿Será para Osvaldo o Jotamena?”. ¡Qué buena pregunta!

LA PUBLICACIÓN DE GIANINNA MARADONA QUE DANIEL OSVALDO BORRÓ

A finales de agosto, Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona celebraron sus seis meses de noviazgo con románticos posteos.

Justamente, Daniel borró esa publicación que tenía fotos melosas con Gianinna.

En ese momento había escrito: "Felices seis meses, Dinorah... Te amo", junto a una postal que los muestra abrazados y a otras mimándose, tomados de las manos y dándose besos.