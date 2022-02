Daniel Gómez Rinaldi recordó su enfrentamiento con Jorge Rial: "Me dijo cosas horribles al aire"

En medio de las repercusiones por los fuertes tweets de Jorge Rial contra América, uno de sus excompañeros en Intrusos (América), Daniel Gómez Rinaldi, recordó cómo fue haber trabajado con él y lo fulminó.

El panelista, que estuvo en el ciclo durante nueve años mientas Jorge aún lo conducía, se mostró muy agradecido por todo lo que aprendió pero también aprovechó la oportunidad para criticar sin filtro al conductor.

Muy picante, rememoró la pelea que tuvieron y la que provocó que él, tras un año muy difícil, decidiera definitivamente dar un paso al costado.

QUÉ DIJO DANIEL GÓMEZ RINALDI SOBRE SU PELEA CON JORGE RIAL

"En Intrusos aprendí mucho y lo pasé bien, fueron nueve años muy buenos y el último no tanto porque estaba con muchas cosas. Y después, la culminación de cosas horribles que Jorge (Rial) me dijo al aire. Fue lo último", expresó en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Y se despidió revelando cómo fue haberse reencontrado con Jorge años después de haberse peleado.

"No me importó recomponer la relación con él. Pero yo sabía que nos íbamos a cruzar, había ido a ver Priscila y me lo crucé. Pasó, me dijo 'hola que tal' y yo le dije lo mismo", sentenció, tajante.