Dani La Chepi reveló la exhaustiva investigación que hizo de su novio antes de comenzar la relación: "Le pedí el Instagram y lo stalkeé mal"

A casi un año y medio de comenzar su historia de amor con Javier Cordone, chofer de un camión que recolecta residuos por su barrio, Dani La Chepi no solo recibió una inesperada propuesta matrimonial, sino que transita con gran felicidad su presente amoroso.

Invitada a Debo Decir, Luis Novaresio le preguntó si es de "stalkear" en las redes sociales, dado que su salto a la popularidad la dio a través de videos que subía a Instagram con su hija, Isabella, y reveló la investigación exhaustiva que hizo de Javier antes de avanzar en la relación.

"Stalkear groso, tipo detective, profundo, estudiar los movimientos, ver si tenía lavados los platos, lo hice con mi actual novio, cuando lo conocí por una ventana. Lo primero que hice fue pedirle el Instagram", comenzó diciendo la exparticipante de MasterChef Celebrity, intrigando con su historia a Soledad Silveyra, otra de las figuras invitadas en el programa de América.

"Stalkear groso, tipo detective, profundo, estudiar los movimientos, ver si tenía lavados los platos, lo hice con mi actual novio, cuando lo conocí por una ventana. Lo primero que hice fue pedirle el Instagram". G-plus

"Javier era en ese momento, ahora lo cambiaron de turno, el chofer del camión de recolección de residuos. Es muy lindo, se te cae la chabamoba, Solita", le dijo Dani a la actriz, quien celebró su romance.

"Miré a quiénes seguía, a quiénes no seguía. Chequeé que de verdad estuviese separado. Miré la última foto que subió con alguien para ver la fecha en la que estaba separado". G-plus

Acto seguido, Dani La Chepi continuó detallando el tremendo análisis que hizo de Javier a través de su red social antes de ponerse de novia. "Con mi hija no hablábamos prácticamente con nadie en la pandemia y ella salió a saludarlos. Ahí nos empezamos a hablar y me pasa el Instagram. Es muy lindo y es bueno. Cuando le pedí el Instagram lo stalkeé mal: miré a quiénes seguía, a quiénes no seguía. Chequeé que de verdad estuviese separado. Miré la última foto que subió con alguien para ver la fecha en la que estaba separado. Hice zoom en las fotos, en la vereda. Tenía el perfil privado y me tuvo que aceptar", confesó la humorista, con simpatía, y aseguró que su pareja ya sabe de este relato.