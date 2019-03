Dalma Maradona creció frente a las cámaras debido a la fama mundial de su papá, Diego Maradona. Pero ella decidió que su hija recién nacida Roma tenga una vida diferente…

Por eso, la actriz y su marido Andrés Caldarelli decidieron imponer una medida cautelar a los medios para que no muestren el rostro de la niña.

De hecho, Dalma y sus seres queridos solo han compartido postales de la beba en los que no se le ve la carita.

"Si tanto te molesta que no muestre a mi hija, ¡te recomiendo que dejes de seguirme porque ante tu mínimo comentario de mier... te bloqueo! Ahorrame el disssgusto Mabel..." G-plus

Su decisión generó críticas en las redes sociales y la actriz no ocultó su bronca al leer los comentarios negativos. Por eso, a través de Instagram Stories realizó un fuerte descargo y escribió: “Si tanto te molesta que no muestre a mi hija, ¡te recomiendo que dejes de seguirme porque ante tu mínimo comentario de mierda te bloqueo! Ahorrame el disssgusto Mabel...”.

Y agregó: “O antes de escribir mierda pensá estas dos cosas: 1) ¿Qué gano con tirarle mierda a una persona que no conozco? Y que sigo sin que nadie me obligue... 2) ¿Por qué en vez de invertir mi tiempo criticando no hago algo lindo?”. Picante, Dalma concluyó: “Bloqueando boludas desde…”.