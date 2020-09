Dalma Maradona saltó enojadísima por una maliciosa crítica: "Rajá a donde a alguien le interese tu caca"

El año y medio de Roma, la hija de Dalma Maradona, hizo que la actriz en su cuenta de Instagram comparta una foto de su hija junto a un mensaje a corazón abierto sobre este tiempo. Sin embargo, la reflexión quedó a un lado para algunos de sus seguidores de la red social y todo terminó en un extenso mensaje de furia de la hija mayor de Claudia Villafañe.

El enojo de Dalma llegó contra quienes la critican por ocultar el rostro de su hija y solo publicar fotos de ella de espaldas o donde directamente se le va alguna parte del cuerpo: "Harrrrrta me tienen... ¡No me sigas si te molesta que no muestre la cara de mi hija! ¡Podrida me tienen! ¡Como si fuera obligatorio seguirme! ¡Rajá a otro lado donde a alguien le interese tu caca!", lanzó, muy molesta .

"¿¡Tan importante soy en tu vida que entrás a una foto de mi hija a tirar tu caca porque no le muestro la cara!? ¡Soltá el tema Mabel! Yo no te digo que tenés que hacer con tus hijos, ¿qué te hace pensar que tenés derecho a decirme algo a mí?", cerró Dalma Maradona, un día después de que su hermana Gianinna Maradona había salido en su defensa contra otra seguidora que la criticó por cocinar con el pelo suelto.