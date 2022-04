Dalma Maradona reveló que le tiene fobia a los pies: "Los detesto"

Muy feliz por su segundo embarazo y lejos de darle importancia a las críticas, así se muestra Dalma Maradona en sus redes sociales.

Buena onda con sus seguidores de Instagram, contó que su hijita, Roma, le pidió que le hiciera "mimitos" en los pies.

El pedido de la nena fue el puntapié para que la hija de Diego, a la espera de su bebita Azul, revelara que no soporta nada que se relacione con los pies. Mucho menos, tocarlos.

DALMA MARADONA REVELÓ QUE ES FÓBICA A LOS PIES

"No sé si todos conocen mi fobia con los pies. Los odio, detesto y no puedo soportarlos. Y mi hija me pide mimitos... ¿Dónde? En los pies", expresó Dalma, divertida.

¡Mirá vos!