Dalma Maradona se hizo un significativo tatuaje en honor a Diego: "Qué emoción todo"

A días del primer aniversario de la muerte de Diego Maradona, su hija Dalma Maradona sorprendió en Instagram con un gesto muy especial dedicado a su papá. Tras el rodaje de un contenido dedicado a él del que formó parte, lució su nuevo tatuaje, que parece ser temporal, en su honor.

QUÉ SE TATUÓ DALMA MARADONA EN HONOR A DIEGO

Muy unida a sus seguidores, la actriz compartió una secuencia de fotos del rodaje en la que se la ve junto a sus compañeros y a las que le sumó tiernos guiños dedicados al astro futbolístico.

"Y como quien no quiere la cosa, se termina el rodaje en Argentina. Y como no podía ser de otra manera, me imagino que saben dónde filmamos hoy... ¡QUE EMOCIÓN TODO! ¡Qué equipo del carajo! Gracias por acompañarme con tanto amor y respeto en este viaje", expresó, agradecida.

Sin embargo, la foto que más llamó la atención fue la de varias muñecas, la suya y las de quienes formaron parte del rodaje, luciendo margaritas. Claramente, en referencia a la foto retro de Dalma regalándole esta flor a su papá cuando era chiquita antes de un entrenamiento.

¡Pura dulzura!