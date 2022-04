A Dalila la acusaron de cantar ebria en un show e hizo un fuerte descargo: "Con la familia no hay que meterse"

Lejos de los picantes idas y vueltas con Karina La Princesita, Dalila volvió a ponerse en el centro de la escena por un show que dio en Moreno.

A la artista, que se subió al escenario con su hijo, no la vieron bien. Por eso, muchísimos usuarios comenzaron a subir a TikTok videos del show acusándola de haberse presentado "borracha".

"Según los que estaban presentes, se la vio en estado de ebriedad porque no se podía mantener parada, no podía cantar muy bien y tenía un efectivo de seguridad al lado que la sostenía", sumó Pampito en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes a las 10).

Al enterarse de las repercusiones de su show, Dalila puso los puntos en Instagram y les pidió a los usuarios que no se metan con su familia.

EL FUERTE DESCARGO DE DALILA TRAS HABER SIDO ACUSADA DE HABER CANTADO BORRACHA

Recién miro los mensajes y las imágenes que supuestamente los fans publicaron de mí... A mi público siempre intento darle lo mejor y siempre creo que me brindé a todos como persona", expresó Dalila sobre los comentarios que dicen que es adicta al alcohol.

E hizo una contundente aclaración: "Me dolió escuchar que hablan mal de mi familia, que me gusta tomar champaña, sí, eso qué importa, no creo que la persona que dijo todo esto haya estado tomando a esa hora agua, yo terminé de trabajar... Jamás en mi banda se consumió, ni se consume otra cosa".

Antes de cerrar, pidió que dejen afuera a su hijo de estas fuertes acusaciones.

"La persona que dijo todo esto puede arruinar a cualquiera, yo gracias a Dios tengo mucho trabajo por mal que le pese a no sé quién y no me importa lo que digan de mí... Pero con la familia no hay que meterse. La familia se respeta", sentenció.