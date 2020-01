Cubero, al cruce de Nicole Neumann: "Tuve que tramitarle a las nenas los DNI porque nunca me los hizo llegar"

El escandaloso divorcio que vienen teniendo Nicole Neumann y Fabián Cubero sigue entregando capítulos en 2020. A pocas horas del nuevo año fue la modelo acusó a su exmarido de exigirle 2 millones de pesos. “Creo que quiere salvarse el año laboral o no parar hasta verme en la calle tirada”, arrojó, furiosa desde Instagram. Ahora el exfutbolista se despachó en un móvil de Incorrectas.

Poroto negó haberle iniciado alguna acción judical nueva: “Yo dejé de seguirla en las redes hace un par de años y no estoy al tanto de las redes sociales, la televisión y los programas”, dijo, desde Carlos Paz acompañado con Mica Viciconte mientras Nicole pasó el Año Nuevo con sus hijas en Miami.

G-plus

“No hablé con mi abogado. El contacto lo perdimos hace un tiempo. Me comunico con mis hijas a través del teléfono y algunos temas por medio de los abogados. Como es 1 de enero mi abogado debe estar de viaje y no hablé de esta situación”, manifestó el exdeportista, mientras Mica se desentendía del conflicto. “Yo hace un montón de tiempo que no le pregunto y no me dice nada de la vida de él con respecto a su ex”, aseveró.

Sin embargo, Cubero fue tomando calor en la nota. “Ella dijo que te tuvo que tirar plata”, lo pinchó Stefy Xipolitakis, panelista del programa de Moria Casán, en alusión a que Nicole dijo que había obtenido el permiso de su ex para viajar con las chicas porque tuvo que “cederle plata por todos lados de la venta de la casa de la familia, que me había revocado porque se le ocurrió, porque no hubo otra cosa como él inventa".

“¿Plata? De ninguna manera. Hay muchas formas de ver esto. Trascienden muchas cosas y la interna es otra muy distinta. La situación es muy fácil. Yo para irme de viaje con mis hijas tuve que tramitar de vuelta los DNI porque nunca me los hicieron llegar. Si vos recibís esa respuesta y después salís a decir en una revista que querés que esté todo bien… Es mucho más para el afuera y ustedes están comprando todo esto que leen, pero no saben la interna”, lanzó, molesto. “Decidí manejar este tema internamente porque leen y escuchan una versión que no es cierta”, finalizó Fabián Cubero. ¿Qué dirá Nicole Neumann?