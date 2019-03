Verónica Lozano es, sin lugar a dudas, una de las mejores conductoras de la televisión argentina (nominada cuatro veces al premio Martín Fierro, que ganó en 2010 por su labor en AM). Pero la carrera de esta mujer, que en sus comienzos trabajó como modelo y que nunca ejerció su título de psicóloga, tuvo varias ramificaciones.

“Creo que el público me acepta porque nunca me hice rollo. Soy la primera en reírme de mí. No soy periodista. Entrá a la tele por la ventana”, admitió Vero sobre su gran empatía con el público, en una entrevista con la revista Gente.

Luego, Lozano hizo un crudo sincericidio profesional sobre su pasado. “Hice intentos de actriz y me fue como el orto. Creo que la vida está más hecha de fracasos. De ellos se aprende más que estando arriba. Cuando terminamos un programa en que medidos bien, les digo a los chicos: ‘Tranca, mañana es otro partido'. Nadie tiene nada ganado y ésa es una buena zanahoria que mantienen el alto el deseo”, completó sobre su experiencia en la tira Los pensionados, en eltrece, allá por 2004.